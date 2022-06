«Una coalizione ampia e aperta a supporto del candidato Sindaco Vittorio Fata». Ecco liste e simboli

Vittorio Fata @n.c.

Prendersi cura di Bisceglie e dei suoi cittadini. Agire per obiettivi chiari, concreti, comprensibili e raggiungibili. Garantire un contributo di energia, capacità e competenze, coinvolgendo realmente i giovani in un’intesa con la generazione più esperta della città. Queste le basi fondanti dell’ampia coalizione di partiti politici e movimenti civici, aperta a differenti sfumature e unita dall’attenzione ai temi della legalità che ha individuato nell’avvocato Vittorio Fata il proprio candidato Sindaco, «riconoscendo nella sua figura lo spessore morale, la forza delle idee, la lungimiranza e la leadership necessari per guidare Bisceglie dal 2023 al 2028».

Partito Democratico, Italia Viva, Sinistra Italiana, Con Emiliano, Un Sindaco per bene, Qui Bisceglie, Il sospiro e Bisceglie Illuminata hanno dato vita «ad una coalizione ampia, aperta ad un ulteriore allargamento con l’ingresso di tutti quei soggetti intenzionati a convergere sulla candidatura di Vittorio Fata. Bisceglie ha necessità di ripartire mettendo insieme donne e uomini pronti a spendersi per il suo sviluppo, menti brillanti, rappresentanti delle diverse professioni, portatori di progettualità e dinamismo. I biscegliesi saranno protagonisti dell’ambizioso programma di trasformazione della città che farà sintesi attraverso la guida politico-amministrativa sicura autorevole, attenta e soprattutto competente di Vittorio Fata, al quale è affidata la totale fiducia dei partiti e dei movimenti che hanno deciso di formare questa nuova coalizione».