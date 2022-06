Il bollettino della Regione Coronavirus, in Puglia registrati 3.817 nuovi casi e 11 decessi I casi attualmente positivi sono 29.350; 226 sono le persone ricoverate in area non critica, 10 sono in terapia intensiva Covid, laboratorio analisi © Unsplash

Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati effettuati 15.428 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 3.817 casi positivi, così suddivisi: 1.136 in provincia di Bari, 430 nella provincia BAT, 311 in provincia di Brindisi, 683 in provincia di Foggia, 738 in provincia di Lecce, 450 in provincia di Taranto, 52 casi di residenti fuori regione, 17 casi di provincia in definizione. Sono stati registrati 11 decessi.

I casi attualmente positivi sono 29.350; 226 sono le persone ricoverate in area non critica, 10 sono in terapia intensiva. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 11.274.075 test; 1.174.838 sono i casi positivi; 1.136.892 sono i pazienti guariti; 8.596 sono le persone decedute. I casi positivi sono così suddivisi: 386.240 nella provincia di Bari; 103.783 nella provincia BAT; 109.207 nella provincia di Brindisi; 172.918 nella provincia di Foggia; 233.092 nella provincia di Lecce; 156.720 nella provincia di Taranto; 9.077 attribuiti a residenti fuori regione; 3.801 di provincia in definizione.