Il Nettuno apre le sue porte alla trasmissione di Rai Uno “Camper”

«Il Villaggio Lido Nettuno apre le sue porte a “Camper”, la trasmissione di Rai1». A darne notizia è Nicola Pertuso, che da anni gestisce quello che è diventato uno dei tratti di costa più apprezzati di Puglia al confine tra Bisceglie e Molfetta.

«Il suo viaggio alla scoperta delle spiagge italiane – sottolinea Pertuso – fa tappa anche da noi. Ci hanno scelti non solo per il nostro mare e per i servizi che offriamo, ma anche per la nostra filosofia, la nostra attenzione per l’ambiente, la nostra sensibilità. Appuntamento giovedì 23 giugno, in diretta su Raiuno alle ore 12 »

