Nuove spiagge con ciottoli e litoranea consolidata, il 25 giugno la consegna alla Città

Nuove spiagge con ciottoli e litoranea consolidata

Sabato 25 giugno, nel primo weekend estivo, alle ore 10 in corrispondenza della nuova rampa di accesso alle spiagge in via Panoramica Umberto Paternostro (all’altezza dei numeri civici 307-309) sarà simbolicamente riconsegnato alla Città il nuovo tratto di lungomare completato dopo imponenti lavori.

Le opere hanno riguardato sia il ripascimento con ciottoli, che ha restituito spiagge ampie, fruibili e meravigliose, sia la messa in sicurezza del territorio, con il consolidamento della falesia franata da molti anni, la costruzione di una nuova parete di contenimento, la risistemazione della strada (per anni ristretta nella sua carreggiata) e del marciapiedi con la realizzazione di una nuova rampa di accesso alle spiagge. Proprio in corrispondenza di quest’ultima, il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano scoprirà una targa in memoria dell’Ing. Girolamo Mauro “Mimì” Gentile, che coniò e applicò una tecnica originale e innovativa per il ripascimento delle spiagge di ciottoli del litorale di Bisceglie. La cittadinanza è invitata a partecipare.