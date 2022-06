Assunzioni assistenti sociali, “Abbiamo condiviso con Cgil che il Comune è stato operativo”

Questa mattina il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, e l’Assessore all’inclusione sociale, Roberta Rigante, hanno ricevuto a palazzo di Città Ileana Remini, segretario generale Fp Cgil Bat, per discutere delle stabilizzazioni e assunzioni delle Assistenti sociali del Comune di Bisceglie.

“È stato un incontro chiarificatore che ha evidenziato come fosse eccessiva e ingiustificata la presa di posizione del Sindacato di qualche giorno fa che ci accusava di inerzia su questo fronte”, hanno sottolineato il Sindaco Angarano e l’Assessore Rigante. “Abbiamo fatto presente al segretario generale Fp Cgil Bat che le procedure per la stabilizzazione di tre assistenti sociali e di un istruttore direttivo amministrativo fossero già in corso, in linea con quanto già stabilito dal Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Territoriale Sociale n. 5 Trani Bisceglie. La nostra Amministrazione, difatti, aveva già aggiornato per tempo il piano triennale del fabbisogno di personale 2022-2024. Ciò perché con una scelta di prospettiva, al fine di garantire totale stabilità ai dipendenti che saranno assunti, il Comune ha deciso di prevedere le stabilizzazioni con risorse di bilancio, non contando sul contributo economico a favore degli Ambiti sociali territoriali introdotto dalla legge di bilancio 2021 (178/2020) che ha ancora contorni non del tutto definiti. Così, approvato il bilancio di previsione 2022-2024 il 16 maggio e il bilancio consuntivo 2021 il 9 giugno, presupposto essenziale per le assunzioni di personale, abbiamo prontamente dato seguito alle procedure e a strettissimo giro sarà pubblicato il relativo avviso. Lungi dall’essere inerti, siamo stati in realtà operativi e sul pezzo al fine di concludere le procedure nel più breve tempo possibile. L’incontro con Ileana Remini serviva proprio a far presenti tutti questi aspetti che abbiamo condiviso insieme, in un tono costruttivo e collaborativo”.

“Siamo soddisfatti per la positiva conclusione della vertenza e per il chiarimento che si è reso necessario al fine di sgombrare il campo da possibili strumentalizzazioni”, ha dichiarato Ileana Remini, segretario generale Fp Cgil Bat. “Come Organizzazione Sindacale abbiamo sempre e solo lavorato nell’interesse dei lavoratori e della qualità del servizio. La conferma delle stabilizzazioni è una buona notizia per l’intera comunità. Ora al lavoro tutti insieme per rafforzare i servizi pubblici nella città di Bisceglie”.