Auto si ribalta sulla 16 Bis. Traffico bloccato in direzione Bari

Un’auto si è ribaltata sulla Statale 16 Bis all’altezza dello svincolo Molfetta zona Industriale in direzione sud, verso Bari. L’incidente è avvenuto intorno alle 13.15 di oggi, venerdì 24 giugno. Ancora tutte da determinare le cause dell’incidente e sul posto ci sono gli uomini della Polizia Locale. Non si hanno notizie di feriti.

Il traffico in direzione Bari è completamente bloccato e si è formata una coda lunghissima che arriva sino allo svincolo Bisceglie Centro ed è destinata ad allungarsi ulteriormente.

Appena possibile ulteriori aggiornamenti