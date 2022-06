Roma Intangibile, screening mammario contro il carcinoma alla mammella

A seguito dell’incontro con il Direttore Sanitario dell’Ospedale civile ASL BT di Bisceglie dott.ssa Pierangela Nardella, in visita a Roma Intangibile, alla presenza del dott. Tommaso Fontana, con l’avvio del progetto Telemedicina e delle modernissime apparecchiature sanitarie, si è tenuta nel Sodalizio di Via Bovio 53, una Giornata di Prevenzione “Screening mammario contro il Carcinoma alla Mammella nella Donna”, lo scorso martedì 21 giugno 2022.

L’iniziativa, fortemente voluta dal Presidente di “Roma Intangibile” dott. Pasquale D’Addato, per la diagnosi precoce di gravi patologie, ha offerto la possibilità a 20 socie di essere vistate da specialiste del settore: dott.ssa Daniela Erriquez, Resp. U.O.S.V.D. di Senologia e Resp. ASL BAT del Programma di Screening, e dott.ssa Pavone, Senologa. L’evento è stato organizzato in collaborazione con LILT BAT, presieduta dal dott. Michele Ciniero, e dalle Referenti LILT per Bisceglie, Mariarosaria Colamartino e Angela Musci.

Tra gli appuntamenti, S.O.M.S. “Roma Intangibile” inoltre ha provveduto a diffondere l’evento “Happy Birthday Antonella” II edizione, a cura dell’associazione “La vita è bella” col patrocinio del Comune di Bisceglie, in memoria di Antonella Dell’Olio, tenutosi giovedì 23 giugno 2022 (ore 21), presso il Teatro Mediterraneo, a cui hanno preso parte artisti di fama nazionale. Si tratta di una manifestazione che ha portato lo slogan “Una vita a colori – La Vita è bella…”, teso a promuovere il messaggio che le giovani Antonella ed Irene Dell’Olio hanno lasciato a tutta la comunità cittadina.