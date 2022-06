Nella Bat solo 2.500 persone hanno ricevuto la quarta dose di vaccino anti-covid

ASL BAT

Nella provincia BAT il 90 per cento della popolazione over 5 anni ha ricevuto la prima dose di vaccino (330.994 cittadini) mentre in 320.538, pari all’87 per cento degli aventi diritto, ha ricevuto anche la seconda dose. Il 64 per cento della popolazione ha ricevuto anche la terza dose: la percentuale equivale a 235.378 cittadini.

In totale sono 889.345 le dosi somministrate, comprensive anche di 2.435 cittadini i quali hanno ricevuto la quarta dose.

Nella provincia BAT le fasce di età che hanno ottenuto la più alta percentuale di terze dosi sono quelle over 90 anni ed 80-89 rispettivamente con il 96% ed il 92%. Seguono 70-79 anni con l’87%, 60-69 con l’82%, 50-59 con il 73%, 40-49 con il 62%, 30-39 con il 58%, 20-29 con il 57%. Chiude la fascia d’età 12-19 anni con il 48%.

Per quanto riguarda la fascia d’età dai 5 agli 11 anni ha ricevuto una dose di vaccino il 48%, mentre la seconda dose il 42%.