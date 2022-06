Lo Sporting Club Bisceglie a Forlì per la finale d’andata dei Play off

La lunga attesa è finalmente terminata: dopo aver superato in semifinale il Circolo Tennis Potenza, i ragazzi del presidente Bartolo Sasso sono pronti a scendere in campo per il primo dei due atti che decreteranno la promozione in serie B.

Capitan Kikko Sasso, Florez, Mirgone e Caggianelli sfideranno il Tennis Villa Carpena nel match d’andata, in programma domenica in Emilia Romagna; la formazione padrona di casa, seppur con un età media molto giovane, ha un roster di assoluto talento e livello e al team biscegliese servirà una prestazione maiuscola per centrare il sogno chiamato serie B.

La sfida tra Tennis Villa Carpena e Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0 è in programma domenica 26 giugno, a partire dalle 09.00. Il ritorno, invece, sarà disputato sui campi in terra rossa di Strada del Carro domenica 10 luglio.