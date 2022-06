Bisceglie Calcio, l’appello del Sindaco Angarano: “Chi ama i colori nerazzurri si faccia avanti”

“Il futuro del Bisceglie Calcio è ancora una volta ad un crocevia importante. Dopo le dimissioni del presidente Racanati e di parte della Dirigenza, nella giornata di venerdì 24 giugno mi sono subito mobilitato e ho incontrato i rappresentanti della società nerazzurro stellata. I contatti sono continui e costanti. È evidente che serva un impegno corale per dare continuità alla storia del Bisceglie, con il suo grande blasone conquistato in ben 109 anni di storia in cui si sono scritte pagine indelebili che resteranno per sempre nei nostri cuori. Come Amministrazione Comunale seguiteremo a fare il massimo per continuare a migliorare il Gustavo Ventura.

Dopo i cospicui interventi degli ultimi anni, sta per partire la gara per altri lavori che comprenderanno anche l’installazione del terreno di gioco in erba sintetica per risolvere definitivamente i tanti problemi che caratterizzano storicamente il manto erboso. Allo stesso tempo, però, c’è bisogno che gli imprenditori che hanno a cuore le sorti del Bisceglie Calcio e hanno la possibilità di farlo, sostengano la causa nerazzurro stellata. Chi ama il Bisceglie si faccia avanti. Serve aiuto per salvare la squadra della nostra Città e far brillare la stella bianca del Sud ancora a lungo, come merita”. Lo dichiara il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.