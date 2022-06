“Sport, Intrattenimento e Digitalizzazione”, il nuovo libro di Paolo Carito

E’ disponibile, in tutte le librerie e i negozi online, il libro “Sport, Intrattenimento e Digitalizzazione. L’enter(sport)ainment come nuovo modello di business”.

Il testo di Paolo Carito con Agostino Piacquadio e prefazione di Fabio Capello (#fabiocapello) è pubblicato da Edizioni Franco Angeli.

Qual è l’impatto del digitale – e più recentemente della pandemia – sull’industria dello sport? Come sono cambiate le logiche attraverso le quali le realtà sportive cercano di coinvolgere i tifosi e di intercettare nuovi pubblici? È indubbio che negli ultimi anni abbiamo assistito a forti momenti di cambiamento, soprattutto grazie alla trasformazione digitale e ai risultati che essa ha generato su tutto l’ecosistema sportivo, introducendo nuovi modelli di monetizzazione, di produzione di contenuti e di comunicazione. Sono cambiate in maniera significativa le modalità di fruizione degli eventi sportivi così come sono cambiati i fruitori stessi dei contenuti, passando da consumatori a consumattori, veri protagonisti attivi nella partecipazione alla costruzione del valore dei club.

Oggi più che mai il concetto di enter(sport)ainment diventa la consequenziale evoluzione di un processo in continua crescita, guidato da velocità, tecnologia e interazione. Questo libro, rivolto a operatori, studenti e curiosi dello sport business, approfondisce le best practice e i trend che attendono l’industria in ottica di innovazione digitale e dimensione spettacolare. Il nostro obiettivo è far comprendere come lo sport abbia bisogno di rivedere i suoi confini e come i decision makers abbiano il compito di guidare il cambiamento. La grande sfida non è tanto il cambiamento ma la sua gestione.