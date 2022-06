«Bisceglie non si arrende agli incivili». Ancora vandali contro i monopattini

«I danneggiamenti ai monopattini, uno gettato in mare, altri caricati in macchina, uno portato a 40 chilometri di distanza, altri abbandonati dove capita senza cura. Ma noi non ci arrendiamo e non ci rassegneremo mai all’inciviltà di una recalcitrante minoranza perché non rappresenta la Comunità Biscegliese, laboriosa, civile e onesta».

Così il Sindaco Angelantonio Angarano, subito dopo aver appreso dell’ennesimo atto vandalico nei confronti del servizio di monopattini in città.

«Il servizio di noleggio monopattini – scrive Angarano – consente una crescita della nostra Città sotto il profilo della mobilità sostenibile. Tanti, cittadini e turisti, lo stanno utilizzando correttamente. Altri, come al solito, vogliono fare i furbi o i prepotenti. Faremo tutto il possibile, con l’ausilio della videosorveglianza e di tutti i mezzi a nostra disposizione, per risalire a loro e comminare le sanzioni che meritano. Non consentiremo ai maleducati di inficiare la condotta sana di migliaia di persone che amano e rispettano Bisceglie. Nel frattempo esorto l’imprenditore Domenico Lorusso a non mollare e ad andare avanti perché ha portato alla nostra Città un servizio utile e moderno».