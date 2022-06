L’Under 14 Lions Bisceglie conquista il titolo regionale

Il successo ottenuto nella finalissima di sabato pomeriggio contro la Mediterranea Cerignola (61-44) è valso alla formazione Under 14 Junior Lions Bisceglie il titolo regionale oro di categoria. Una splendida affermazione per il gruppo composto da ragazze e ragazzi nati nel 2008 e nel 2009, capitanato sul parquet dalla tenace Gaia Carrassa. La vittoria conquistata nella penultima giornata dei Final Days promossi dal comitato regionale pugliese, guidato dal presidente Francesco Damiani, ha fatto da contraltare agli epiloghi sfortunati delle altre due sfide affrontate da gruppi del settore giovanile nerazzurro. Giovedì, infatti, l’Under 15 ha mancato di un soffio il titolo pugliese oro nel match contro l’Olimpia Gioia, che si è imposta 96-86. Sconfitta anche per i ragazzi dell’Under 16 nella finale regionale argento contro la Virtus Brindisi (77-88).

«Centrare l’accesso a tre finali è indubbiamente un ottimo risultato, a prescindere dal loro esito» ha commentato Valerio Lonoce, dirigente responsabile del settore giovanile Lions Bisceglie. «Lo staff tecnico ha lavorato duramente, in sinergia, con il supporto prezioso di collaboratori indispensabili per gestire i diversi aspetti dell’organizzazione del nostro vivaio. Siamo già pronti a ripartire, a condividere nuove idee per crescere, per alzare il livello attraverso quei dettagli “che fanno la differenza”. Sappiamo come agire e lo faremo con ulteriore entusiasmo e forti delle esperienze acquisite in questa stagione molto positiva che volge al termine».