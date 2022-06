Serata di Gala dell’Adisco Bisceglie, ecco il programma

Giovedì 30 Giugno a partire dalle 18:30, Adisco Bisceglie (Associazione Donatrici Italiane Sangue Cordone Ombelicale) organizza una Serata di Gala, presso Villa Torre Rossa in via Mauro Dell’Olio 17 a Bisceglie.

Il Galà Adisco, giunto alla terza edizione, è finalizzato alla raccolta fondi a sostegno della ricerca scientifica per lo studio e l’applicazione delle cellule staminali.

Promuovere la donazione del cordone ombelicale – dichiara Lella Di Reda presidente di Adisco Bisceglie – è un atto di solidarietà per salvare vite umane. Rivolgiamo un appello alle giovani mamme in attesa: donare il sangue cordonale del proprio bambino non comporta rischi né per la mamma né per il bambino ed è completamente gratuito. Le cellule contenute nel sangue del cordone ombelicale hanno un valore terapeutico nel trattamento di malattie del sangue e del sistema immunitario.

Programma

Maternità e Dono

Lettura magistrale di Marianna Gensabella Furnari , già ordinaria di Bioetica presso l’Università degli Studi di Messina.

Lettura magistrale di Marianna Gensabella Furnari, già ordinaria di Bioetica presso l'Università degli Studi di Messina.

"Mater Vita alla Vita", presentazione mostra fotografica di Luciana Belsito

Ultime frontiere nelle malattie oncoematologiche

Giuseppe Garrisi , Presidente Nazionale ADISCO

Giuseppe Garrisi, Presidente Nazionale ADISCO

Giorgina Specchia, Componente Comitato Scientifico AIL Nazionale

Terapie cellulari. Presente e futuro

Presentazione del Ricercatore Francesco Tarantini

Michele Santodirocco , Direttore Medico Banca Cordonale pugliese

Michele Santodirocco, Direttore Medico Banca Cordonale pugliese

Angelantonio Angarano, Sindaco della Città di Bisceglie

, Sindaco della Città di Bisceglie alle ore 20:30: Galà Adisco, serata all’insegna della convivialità e della musica con il Quartetto d’archi “Quattro Quarti” e l’intrattenimento musicale di Antonio De Vincenzo.

È previsto un contributo di 30€ che saranno devoluti per il sostegno della ricerca scientifica sulle cellule staminali.