Bisceglie Calcio in crisi. La salvezza si chiama Mauro Lanza?

La colonnina di mercurio in città sfiora i quaranta gradi, ma nelle aule delle società sportive la percezione è che sono giorni letteralmente di fuoco.

Le dimissioni, in toto, del gruppo dirigenziale del Bisceglie hanno fatto rumore fino a Molfetta. I neroazzurri stellati sono in gravissima difficoltà e il futuro è talmente nero che l’iscrizione in Eccellenza non è per nulla cosa certa. Il titolo sportivo della società che proviene da una doppia retrocessione C – Eccellenza, adesso, è nelle mani del sindaco.

Ma ci resterà ben poco. Angarano è al lavoro per cercare una soluzione e dare futuro al calcio biscegliese.

Non tanti i petali della margherita su cui può contare il Bisceglie, ma le voci di un interessamento di Mauro Lanza fanno rumore e innalzano le temperature di questa torrida estate. Secondo indiscrezioni, il vulcanico presidente ex Molfetta Sportiva, dopo la brutta parentesi Vigor Trani, è pronto a ripartire. Dove? Esattamente a metà strada tra la “sua” Molfetta e dove non è stato ben accetto, Trani. I ben informati parlano anche di una concreta offerta per rilevare il titolo dei neroazzurri stellati.