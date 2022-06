Nicola Brunialti presenta “Un nome che non è il mio” a Prendi Luna book & more

L’estate biscegliese torna a ospitare “Prendi un romanzo al chiar di Luna”, III edizione della kermesse letteraria organizzata dalla libreria Prendi Luna book & more e curata dalla scrittrice Malusa Kosgran.

Venerdì 1 luglio, dalle ore 20.30 alle 23.00 ca., la libreria Prendi Luna book & more di Bisceglie, con sede in via Tupputi 15 è felice di ospitareNicola Brunialti, autore romano di narrativa per ragazzi al suo secondo romanzo per adulti.

Trama

Rudolf Steiner è invecchiato con la convinzione che tacere il suo passato fosse l’unico modo per salvaguardare la serenità della sua famiglia. Le cose cambiano il giorno in cui suo nipote Marcus viene sospeso da scuola per aver imbrattato i muri della scuola con frasi oltraggiose verso una compagna di classe di religione ebraica. È allora che Rudolf comprende che la memoria smette di essere compresa se non viene raccontata. Se c’è una cosa che il piccolo Rudolf-Janusz ha imparato dai film e dai fumetti è che gli eroi vincono sempre. Poi, una sera, suo padre torna a casa con un occhio nero e la camicia strappata. A cinque anni, Janusz non può immaginare la tragedia che il suo popolo e la sua famiglia dovranno sopportare, e capirà che gli eroi esistono davvero, una per tutti l’infermiera Jolanta che gli salverà la vita.

L’evento è gratuito come anche la prenotazione telefonica consigliata. Al termine della presentazione sarà possibile consumare un gustoso aperitivo a chilometro zero (prenotazione telefonica 080 809 2484).