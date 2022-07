«Non hanno più i numeri per governare, ma la Tari salatissima la pagheranno i biscegliesi»

«Salta per mancanza del numero legale anche il secondo consiglio (dopo quello annullato per errori) della stangata Tari».

E’ quanto denuncia il Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina. «La Svolta Angarano – Silvestris – ha scritto Spina – ieri non ha trovato i numeri per votare la delibera sulle tariffe Tari. Se ne parlerà lunedì, con il terzo tentativo in una settimana, e vedremo finalmente chi voterà la stangata Tari e chi no. Intanto un miracolo questi signori lo hanno compiuto: il conflitto di interessi del dirigente – segretario generale, responsabile anticorruzione, denunciato dal sindaco stesso nell’ultimo consiglio, è improvvisamente sparito in questi giorni: il segretario generale a scavalco, nell’ultimo consiglio era il dott. lazzaro, ma ora hanno deciso in barba alle regole e alla dignità delle istituzioni del territorio, che non occorre più. Tra i continui pasticci di Angarano-Silvestris, la Svolta naviga a vista senza avere più i numeri per governare, ma purtroppo a pagare la Tari salatissima saranno i cittadini»