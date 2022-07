Lavori di manutenzione del Ccr di via Kolbe, le informazioni utili

A causa di interventi di manutenzione già programmati non sarà possibile procedere al controllo peso dei rifiuti conferiti da parte delle utenze presso il Centro Comunale di Raccolta di via Padre Massimiliano Kolbe,82 nei giorni 4 e 5 luglio 2022, il servizio di pesa tornerà in funzione il 7 luglio 2022 (mercoledì 6 come da calendario è giornata di chiusura infrasettimanale).

Il servizio di pesa rimane invariato e garantito presso il Centro Comunale di Raccolta in Carrara Salsello,10, dove potranno recarsi gli utenti che avessero esigenza di pesare le frazioni differenziate in quei giorni.