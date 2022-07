Tutto pronto per il “Puglia5 International Futsal Clinic” con Colini e Ceppi

Il futsal che conta sbarca a Bisceglie con il Puglia5 International Futsal Clinic, previsto per il 2 e 3 luglio con relatori di assoluto valore.

Dopo la pausa dovuta alla pandemia, torna l’appuntamento con l’aggiornamento e l’approfondimento per tutti i tecnici che prenderanno parte alla due giorni organizzata da Gianluca Valente e Davide Menolascina. Due i relatori che terranno lezione nella due giorni nella Città dei Dolmen. Fresco della vittoria dello scudetto con l’Italservice Pesaro, al Puglia5 International Futsal Clinic ci sarà Fulvio Colini. L’allenatore più vincente nella storia del calcio a cinque italiano parlerà di “Evoluzione tattica del futsal nel corso degli anni”. Non meno blasonato è il nome di David Ceppi, che con l’Active Network ha chiuso al primo posto la stagione regolare nel girone C di Serie A2. Apprezzatissimo relatore, molto seguito dai giovani tecnici, Ceppi discuterà su “La costruzione di un sistema difensivo”. Il clinic vedrà la parte teorica che si svolgerà nella sala conferenze dell’Hotel Salsello. La parte pratica, invece, sulle tavole del PalaDolmen grazie anche alla collaborazione con i settori giovanili di Diaz Bisceglie ed Aquile Molfetta. La partecipazione è riservata ai soli iscritti al corso.