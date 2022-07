Unione Calcio Bisceglie, si continua con Luca Rumma in panchina

L’Unione Calcio Bisceglie comunica che il responsabile dell’area tecnica per la stagione 2022-2023 sarà ancora Luca Rumma.

Il giovane tecnico proseguirà il proficuo lavoro delle ultime 2 stagioni alla guida della prima squadra oltre alla supervisione del settore giovanile azzurro. Luca Rumma, nato a Benevento il 02/01/1991 ma cresciuto a Bisceglie, è stato riconfermato alla guida dell’Unione Calcio Bisceglie anche per la stagione che prende ufficialmente il via oggi 1° Luglio. Il tecnico, cresciuto nel settore giovanile azzurro ma con esperienze in settori giovanili nazionali e come vice in un team in Serie C, continuerà il percorso di sviluppo del team azzurro di cui ricorrono in questa stagione i 10 anni di attività.

Dopo il 6° posto nell’ultima stagione del Campionato Regionale di Eccellenza e la crescita del settore giovanile che ha ben figurato nei campionati provinciali e regionali, la dirigenza azzurra ha scelto di proseguire il tracciato di successo intrapreso dalla stagione 2020/2021. Un mister che ha dimostrato qualità di leader, una mentalità strategica, profondamente preparato in ogni aspetto del ruolo che ricopre e che conosce al meglio l’ambiente Unione sin dagli albori.

“Luca è l’uomo giusto ed ha la nostra piena fiducia per portare l’Unione verso un futuro azzurro”, il commento del Presidente Enzo Pedone.