Galà Adisco 2022, “Sostenere la ricerca per le staminali”

Si è tenuto giovedì 30 giugno presso Villa Torre Rossa a Bisceglie il Galà Adisco 2022 “Sostenere la ricerca per lo studio e l’applicazione delle cellule staminali”. La Presidente dott.ssa Lella Di Reda in una nota ha spiegato: «È stato un grande successo e ha premiato gli sforzi organizzativi che da vari mesi con il Consiglio Direttivo abbiamo messo in campo. Autorità Adisco, professori universitari, Sindaco di Bisceglie, tanti amici e parenti, Associazioni del territorio, in primis S.O.M.S. “Roma Intangibile” con un buon numero di soci e di conoscenti, hanno gremito la sala Panoramica e lo spazio prospiciente la piscina, in un clima di festa d’estate».

L’evento ha avuto inizio con la lettura magistrale della prof.ssa Gensabella Furnari che ha catturato l’attenzione del pubblico con la profondità dell’excursus sul concetto di “dono” e sull’interpretazione del “Dono come Maternità”. La relazione ha avuto il suo seguito nella presentazione della mostra fotografica di Luciana Belsito “Mater. Vita alla Vita”: sono, infatti, state esibite foto di maternità dal mondo, riproducenti immagini intense con il solo linguaggio dello sguardo, delle mani, dei colori, dei sorrisi che sanno comunicare all’anima.

Dopo i saluti del Presidente Nazionale e del Sindaco dott. Angarano, si è svolta la seconda lettura magistrale della prof.ssa Specchia, circa le nuove frontiere delle terapie cellulari nella cura dei tumori non solo del sangue, ma anche solidi. Il cuore della serata ha visto la presentazione del dott. Francesco Tarantini, giovane ricercatore presso il Laboratorio di Ricerca per le Scienze Ematologiche dell’Università di Bari, diretto dal prof. Albano. La raccolta fondi Adisco sosterrà i suoi studi per delineare il profilo mutazionale delle cellule staminali, onde caratterizzare con precisione le neoplasie ematologiche.

Poi, ha avuto inizio la parte di intrattenimento dell’evento con l’ascolto delle melodie di Morricone, Nino Rota, Lennon ed altri, eseguite dal quartetto d’archi “Quattro Quarti”, giovani musicisti di Conservatorio che hanno interpretato con capacità musicale ed espressiva noti pezzi filmici. Il momento conviviale ha previsto una degustazione di vini, offerti dall’Azienda Agricola “Conte Spagnoletti Zeuli” di Andria. Ricche sorprese tra le signore presenti, omaggiate dai soci, di concerto alle attività commerciali, hanno avviato alla conclusione il Galà con il taglio della torta ADISCO augurale e, come sorpresa nelle sorprese da parte del Socio Sostenitore Mino Pistillo, titolare della struttura, con la cascata di giochi pirotecnici.

La Presidente dott.ssa Lella Di Reda ha aggiunto: «Ringrazio il Direttivo che ha supportato questo grande impegno e, in particolare, Gioia Romito, la nostra Vicepresidente, e l’instancabile Susanna Di Molfetta, oltre che, per l’apporto logistico, Dino Simone. Solo con un grande lavoro di squadra si possono ottenere questi risultati. Ringrazio i nostri fantastici Soci Sostenitori, i fratelli Francesco e Mauro Capurso della ditta Fiorente, Riccardo Asselta (Consulente Finanziario di Widiba) e Mino Pistillo, titolare della location ospitante, con le sue speciali sorelle Rosanna e Giovanna. Infine, ringrazio tutti i sostenitori soci e non, che hanno reso speciale il nostro Galà».