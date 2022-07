«Le rampe delle spiagge per disabili usate per banchetti sul mare». Interviene la Polizia Locale

Le rampe delle spiagge per disabili usate per banchetti sul mare

«La rampa della spiaggia libera attrezzata per persone con disabilità è stata completata con nostra immensa soddisfazione. Ora manca solo il bagno che sarà installato in questi giorni. Ma neanche il tempo di fare un appello al senso civico per tutelarla ed utilizzarla con cura che in questi giorni, ancora prima che fosse ultimata la nuova pedana, è diventata teatro di banchetti con tanto di tavoli, frigo e sedie».

E’ la sconsolata rivelazione del Sindaco Angelantonio Angarano.

«Bene ha fatto la Polizia Locale – spiega il Sindaco -, mentre era in servizio notturno per controllare i luoghi della movida insieme alla Polizia Locale di Trani, alla Polizia di Stato e alla Guardia di Finanza, ad intervenire e ripristinare il rispetto delle norme.

Mi chiedo come sia possibile che alcuni individui non abbiano il benché minimo rispetto neanche per la disabilità, per una spiaggia che serve a garantire a tutti l’accesso al mare, tanto da entrare in un cantiere e utilizzarla in spregio a qualsiasi regola di buon senso e vivere civile per gozzovigliare?

Come mi chiedo, sempre a proposito di senso civico, come sia possibile che alcuni residenti del centro storico continuino ad abbandonare rifiuti di ogni tipo, anche ingombranti. Basterebbe prenotare il ritiro chiamando l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti… e invece no, più facile sporcare e aspettare che siano gli altri a venire a ripulire. L’ultimo episodio qualche giorno fa in Strada Balestrieri.

Con la collaborazione di Green Link è stato ripulito tutto. E, come da calendario, si è inoltre provveduto al lavaggio approfondito di tutta la pavimentazione del centro storico.

Ma nelle nostre case, ci divertiamo a sporcare? Nelle nostre case, non appena fatti lavori di ristrutturazione, corriamo a rompere tutto? Quando impareremo TUTTI a trattare Bisceglie come casa nostra con cura, amore e rispetto, avremo una Città più bella, pulita e accogliente.

E in questa battaglia di civiltà ognuno è chiamato a fare la propria parte per vincere insieme. Noi che amiamo Bisceglie. Noi non ci arrendiamo».