Cena con l’Autore Armando Bonato Casolaro alla libreria Prendi luna book & more

Domenica 10 luglio, a partire dalle 20, la libreria Prendi Luna book & more di Bisceglie, con sede in via Tupputi 15 ospita Armando Bonato Casolaro, prolifico autore milanese e grande appassionato di viaggi, da sempre ispiratori dei suoi numerosi romanzi e vincitore dei concorsi di narrativa AlberoAndronico e Caffè Letterario MOAK.

Armando Bonato Casolaro racconta “Basta solo che sorridi”, il suo ultimo viaggio letterario

La Trama: In un salottino del Corinthia Hotel di Londra, città dove ora vive, Aadil – che in pakistano significa “solo” – racconta la sua storia a uno scrittore, la storia di un bambino orfano che, a soli sette anni, decide di fuggire da un piccolo paese del Pakistan, dove era costretto a lavorare nei campi sotto il sole cocente. Aadil fugge con King, un cane che ha salvato da morte sicura e che diverrà il suo amico più prezioso. Attraversando il deserto del Thar, il bambino affronta grandi pericoli senza nessun riparo dalle intemperie e senza scoraggiarsi, inseguendo la libertà e il grande sogno di diventare un giocare di cricket come il suo idolo assoluto, Sachin Tendulkar.

Per partecipare alla Cena d’Autore è necessaria la prenotazione telefonica (080 809 2484).