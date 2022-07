Realtà virtuale e Metaverso, quest’anno DigithOn ci porta nel futuro

DigithON 2022 apre le porte dell’innovazione al pubblico, con tante iniziative collaterali alla gara tra le startup al Castello Svevo, l’8 e il 9 luglio, tutte ad ingresso gratuito.

Nei giorni della maratona infatti, nella fortezza di Bisceglie sarà allestita una sala LooperSpace, uno spazio dedicato alla virtual reality messo a disposizione da The Portal, per immergersi nel Metaverso.

Gli utenti potranno scegliere tra tante diverse esperienze divertenti ed emozionanti.

GAMING EXPERIENCE: portare a segno il colpo del secolo nella più prestigiosa banca di New York con BANK HEIST, tentando una fuga forsennata dalla polizia attraverso strade e palazzi della Grande Mela, fronteggiare orde di non morti con ZOMBIE SURVIVAL e ZOMBIE EVOLUTION, calarsi nei panni di un pistolero tra le polverose strade del vecchio West con WILD GUNZ. E ancora, giocare a palle di neve con la natura, tra orsi e foche con SNOW MISSION, o trasformarsi in pirati solcando i mari alla conquista di un leggendario tesoro con BRAWL PIRATES.

EDUCATIONAL E METAVERSI: gli utenti, guidati da un operatore Looperspace, saranno coinvolti in un viaggio ultra immersivo alla scoperta del nostro sistema solare. Potranno vedere e interagire con riproduzioni in scala di corpi celesti, satelliti naturali e artificiali, scoprire le leggi di regolano le traiettorie di orbitazione e tanto altro ancora.

Durante entrambe le giornate sarà anche aperta al pubblico “8bit Generation – Mostra di Retrocomputing“, un’esposizione di macchine d’epoca accese e funzionanti. Inoltre, venerdì e sabato, dalle 19 alle 20, Giancarlo Valente di AuLab e Roberto Di Leo di eMinds, condurranno il pubblico in un viaggio attraverso il tempo nell’informatica casalinga, alla scoperta dei personaggi che hanno segnato la storia dei computer a 8 bit, come Jack Tramiel e Clive Sinclair, rispettivamente protagonisti della Commodore (USA) e della Sinclair (UK).

In calendario, l’8 e 9 luglio dalle ore 17 alle ore 19, i DigithON Bootcamp, corsi di coding gratuiti tenuti dai docenti di AuLab, destinati sia a coloro che non hanno competenze pregresse in ambito informatico – eventi “Entry level”, sia a startupper o junior developer che vogliono rimanere aggiornati sulle ultime novità attraverso session di formazione Advanced.

Primo appuntamento venerdì alle 17, per principianti o quasi, con “Dai vita al tuo sito web con Javascript“, talk rivolto a chi ha pensato almeno una volta di realizzare il suo sito web, o a chi vuol comprendere i segreti dello sviluppo front end dei siti web. A seguire, destinato ad utenti “Advanced”, un approfondimento per imparare a governare il proprio sito web attraverso una potente libreria Low Code – Laravel Nova. Questo seminario è dedicato a chi è curioso di sapere come ragiona un programmatore moderno, e a chi vuole comprendere quali saranno le opportunità date dai nuovi trend dello sviluppo lowcode.

Il giorno dopo, stessa location e stesso orario di inizio, utenti “Entry level” potranno assistere ad “Agile Game – Una esperienza di self-organizing teams” per imparare a creare un self-organizing team attraverso una esperienza di Agile Game. A seguire “Tailwind – il futuro della grafica web“, un approfondimento dei framework CSS con Tailwind, un framework leggero che offre libertà agli sviluppatori. Un talk pensato per utenti “Advanced” che cercano libertà e velocità nello sviluppo di un sito web, che vogliono stare al passo con i nuovi framework o dare spazio alla creatività con strumenti che consentano di implementare rapidamente uno stile personalizzato, attraverso un approccio “atomico.

Per partecipare basta prenotarsi su https://www.digithon.it/bootcamps