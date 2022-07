«Caro Spina, da qualunque parte politica sarai io starò dalla parte opposta». Il video durissimo

Un intervento durissimo quello del Sindaco Angelantonio Angarano per replicare alle accuse mosse dal Consigliere comunale di opposizione e suo predecessore Francesco Spina. Un intervento in Consiglio comunale che rende ancora più infuocato il clima da pre-campagna elettorale che si respira a Bisceglie. E il giorno dopo la battaglia consiliare i toni non si abbassano.

Ecco lo sfogo sui social del Sindaco con allegato il video del suo intervento in Consiglio comunale. Il motivo del contendere è la determinazione delle tariffe della Tari.

«Credo di essere una persona calma, comprensiva e rispettosa, o almeno in tanti mi dite questo…

Ma mi arrabbio, pur senza cadere in offese e calunnie che pure ricevo ogni giorno in particolare dal consigliere Spina, quando agli interessi di un’intera comunità si antepongono i propri interessi politici personali.

Da sindaco credo fortemente che il bene comune debba essere l’unico obiettivo per gli amministratori pubblici e chi fa politica in generale, dentro e fuori il consiglio comunale…

E su questo non sono disposto a transigere.

In consiglio comunale, per oltre due ore, abbiamo assistito, ancora una volta, ad un teatrino tipico della vecchia politica da parte del Consigliere Spina che aveva come unico obiettivo quello di non approvare i punti, ben sapendo che le tariffe Tari 2022 fossero rimaste stabili e ritoccate al ribasso ove possibile.

Di fronte ad un provvedimento che, in questo momento di crisi, avrebbe rappresentato un bel messaggio di ottimismo per tutta la comunità, dal consigliere Spina e parte dell’opposizione solo un muro di ostruzionismo e una serie infinita e stucchevole di cavilli.

Pur di non far passare i provvedimenti che andavano nella direzione dell’interesse pubblico.

Questo non lo posso accettare.

Mi spiace aver alzato i toni, non è da me, ma quando si ledono gli interessi dei cittadini per ambizioni politiche personali, non ci sto.

È più forte di me».