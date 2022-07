Il corto “Medea” per parlare di cinema e disabilità

Sabato 2 luglio 2022 sono terminate le riprese del cortometraggio “Medea”, per la regia di Giuseppe Arcieri, in una rivisitazione contemporanea della tragedia greca, nell’ambito di un progetto sul tema della disabilità, raccontato dall’attrice Vincenza Di Noia, e supportato dall’Accademia di Belle Arti di Foggia, dalla Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione Formazione e Lavoro, con il patrocinio di Apulia Film Commission.

Tra i referenti dell’Accademia delle Belle Arti di Foggia, il prof. Pietro Di Terlizzi, in una nota, ha specificato: «Voglio ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione del progetto, dal regista Giuseppe Arcieri, studente dell’Accademia di Belle Arti di Foggia, ai docenti che hanno sostenuto gli allievi nelle riprese, ai colleghi Francesco Arrivo (Responsabile del Dipartimento di Arti Applicate ABAFG), Fabio Scacchioli, Antonio Ruggeri e Francesco Gorgoglione (Responsabile della Scuola di Scenografia dell’ABAFG). Un ringraziamento particolare è indirizzato al presidente Massimiliano Arena, all’amministrazione dell’ABAFG, nelle persone della Direttrice amministrativa e di Ragioneria dott.ssa Angela Siena, e della dott.ssa Roberta La Torre, a cui si aggiunge quello a Rosa Russo».

In questi giorni, infatti, si sono mobilitate le forze degli studenti dei Corsi di Laurea triennali dell’Accademia di Belle Arti di Foggia di “Cinema, Fotografia e Audiovisivo”, “Scenografia”, “Nuove Tecnologia per l’Arte” e “Moda e Costume”, in collaborazione con Diego Pecorella della sartoria artistica ” Shangrillà” per la realizzazione dei costumi di scena degli attori, e Jr Studio (Roberto Moretto) per produzione video, riprese e logistica della troupe. L’esperienza interdisciplinare di laboratorio e ricerca, svolta sul campo dell’ABAFG (Accademia delle Belle Arti di Foggia), proseguirà nelle fasi successive con la costruzione filmica, il montaggio e la definizione del suono.

Per visionare delle immagini in anteprima: https://www.facebook.com/pietro.d.terlizzi/videos/598146348392526/