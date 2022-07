Rievocazione storica de “I Tre Santi della Sagina”, è cominciato il conto alla rovescia

Manca sempre meno alla rievocazione storica de “I Tre Santi della Sagina”, che si terrà dal 29 al 31 luglio nel centro di Bisceglie. L’Associazione Culturale Trani Tradizioni, nel corso dei 17 anni di attività, è stata insignita di tre medaglie di bronzo dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e di una medaglia dalla Presidenza della Camera e dalla Presidenza del Senato, a testimonianza della passione con cui è stato svolto questo lavoro.

L’idea di realizzare “I Tre Santi della Sagina” nasce da una promessa fatta ad un biscegliese durante i tempi durissimi della pandemia: nel periodo della convalescenza, l’uomo si è avvicinato alla realtà dell’Associazione Culturale Trani Tradizioni, guardando i video delle precedenti rievocazioni storiche, dalla settimana medioevale all’incendio del Castello Svevo di Trani, ed è stato proprio allora che si è pensato a questo regalo alla Città di Bisceglie. La rievocazione riguarderà il ritrovamento dei Sacri Resti del 1167, tratto dalle cronache del Vescovo Amando: a Sagina, infatti, infatti, vennero ritrovati questi resti e lì giunsero i fedeli da ogni parte e, per evitare che le sacre ossa fossero derubate (cosa molto comune in quel periodo), pensarono di collocare i sacri corpi in un luogo sicuro. Bisceglie divenne così la città con tre Santi Patroni.

L’obiettivo della rievocazione sarà quello di far emozionare i fedeli, facendo in modo che possano immedesimarsi nelle vicende del 1167. L’ Associazione Culturale Trani Tradizioni ci tiene a ringraziare l’Amministrazione Comunale della Città di Bisceglie, il parroco della Cattedrale Don Giuseppe Abbascià, la confraternita dei Santi Martiri per gli spazi concessi e per i preziosi consigli, la dottoressa Margherita Pasquale e l’avvocato Giacinto La Notte per la consulenza storica, l’avvocato Elisabetta Mastrototaro, coordinatrice del territorio, La Compagnia dei Teatranti, l’associazione OER di Bisceglie, l’associazione Schára, il geometra Sinigaglia, il geometra Lauciello, tutti i figuranti della città di Bisceglie e Trani, che hanno partecipato con entusiasmo sin dal primo momento e tutti gli sponsor che hanno creduto in questo progetto.