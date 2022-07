Tari, il M5S e Il Faro-Pci: «Tagliamo le tariffe utilizzando il “fondo covid”»

I consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle Enzo Amendolagine e del Faro-PCI Franco Napoletano e Enrico Capurso proporranno nel corso del prossimo Consiglio comunale alla Giunta di procedere alla definizione di agevolazioni TARI sulle utenze domestiche e non domestiche.

Il Decreto Aiuti in via di approvazione prevede, infatti, la possibilità di stornare, entro il 31 luglio 2022, risorse disponibili nel “fondone covid”, a disposizione dei comuni, per tagli sui tributi per i sevizi di igiene urbana.

I consiglieri presenteranno a riguardo una mozione al Consiglio comunale che impegni la Giunta a definire, previo confronto con la conferenza dei Capigruppo, entro il 31 luglio modalità e articolazione delle agevolazioni sulla base dei fondi per l’emergenza covid ancora presenti nelle casse comunali.