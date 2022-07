Unione Calcio Bisceglie, ecco i componenti dello staff tecnico della prima squadra

L’Unione Calcio Bisceglie comunica la composizione dello staff tecnico che collaborerà con il responsabile tecnico, Luca Rumma, nel lavoro di preparazione al Campionato di Eccellenza Pugliese della stagione 2022/2023:

– Gigi Digiorgio (allenatore in seconda)

– Ruggiero Amoroso (responsabile preparazione dei portieri)

– Giovanni Di Pilato (collaboratore tecnico)

– Bartolo Pellegrini (responsabile recupero infortuni e riatletizzaizone) – assente in foto

– Sergio Quercia (responsabile preparazione atletica)

Per il barlettano Digiorgio, già responsabile dell’Under 15 azzurra nella passata stagione, si tratta della prima esperienza da tecnico della prima squadra dopo le 3 stagioni in campo con l’Unione Calcio Bisceglie. Condivide l’esperienza il giovane biscegliese Di Pilato, anch’egli parte dello staff tecnico dei Giovanissimi nel campionato appena ultimato, cresciuto in maglia azzurra sin dalla fondazione del Club. Rinnovata pienamente la fiducia nei giovani preparatori azzurri Sergio Quercia e Bartolo Pellegrini (alla terza stagione consecutiva) e nel forte rapporto con il Prof. Amoroso.

La dirigenza esprime soddisfazione per uno staff sempre più della “cantera Unione” e augura a Bartolo, Giovanni, Gigi, Ruggiero e Sergio un proficuo lavoro con il team azzurro!