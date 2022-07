Assegno di ricerca per i giovani laureati, l’impegno di Green Link

Promuovere la ricerca delle Università, favorire l’accesso dei giovani al mondo della ricerca applicata e diffondere la cultura della sostenibilità rappresentano due obiettivi fondamentali per il futuro dell’economia regionale e nazionale: grazie al progetto “Riparti – Assegni di RIcerca per riPARTire con le Imprese” promosso dalla Regione Puglia ed attraverso la collaborazione con il Dipartimento di Scienze dell’Economia dell’Università del Salento, Green Link ha preso parte al raggiungimento di tali obiettivi con la progettazione e l’assegnazione di un assegno di ricerca per giovani laureati.

Il coinvolgimento del cittadino all’interno dei processi produttivi costituisce una sfida di rilievo per Green link, prima società benefit del territorio pugliese impegnata nel settore del waste management. A tal fine, l’inserimento di una figura di ricerca nell’ambito del progetto “Riparti” rappresenta un’occasione utile per la reingegnerizzazione dei processi e la promozione di una crescente accountability, nella direzione di un futuro sostenibile. Il progetto di ricerca costituisce, in tal senso, il primo step per lo sviluppo di un nuovo sistema di rendicontazione e per la creazione di un framework di analisi tale da far fronte alle maggiori criticità del settore, favorendo il coinvolgimento del cittadino all’interno di quelli che sono i processi e i servizi che caratterizzano Green Link ed il settore in cui essa opera.

Green Link crede nella ricerca e crede nel ruolo determinante che avranno i giovani nel prossimo futuro. Per tale motivo, la figura ricercata non solo avrà un ruolo determinante nel percorso di crescita dell’odierna realtà aziendale, ma rappresenterà anche un collegamento con il prestigioso contesto universitario e di ricerca della Puglia.