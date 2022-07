Il biscegliese Giuseppe De Candia vince a Roma il Myllennium Award

Il biscegliese Giuseppe De Candia e Mirko Cazzato sono i due giovani pugliesi premiati con il Myllennium Award, primo premio multidisciplinare in Italia dedicato alla valorizzazione del talento under 30, attraverso concrete opportunità formative e professionali.

L’ottava edizione del premio, promosso dal Gruppo Barletta e dalla Fondazione omonima, si è celebrata a Villa Medici a Roma con le premiazioni di 39 giovani vincitori provenienti da tutta Italia, che si sono distinti per i loro progetti a forte innovazione e scalabilità, nonché per la loro motivazione e curricula. I protagonisti si sono alternati sul palco chiamati a ritirare il meritato riconoscimento dal giornalista e presentatore Pierluigi Pardo con la gentile e amichevole partecipazione di Ema Stokholma.

Il Myllennium Award 2022 è articolato in 10 categorie, con tantissimi Premi Speciali: Saggistica “MyBOOK”, Startup “MySTARTUP”, Giornalismo “MyREPORTAGE”, Opportunità di lavoro e formazione “MyJOB”, Architettura/Street art “MyCITY”, Cinema “MyFRAME”, Musica “MyMUSIC”, Dual Career “MySPORT”, Imprenditoria sociale “MySOCIALIMPACT” e Arti e maestranze “MyBRICKS”.

A scegliere i più meritevoli è stato il Comitato Tecnico-Scientifico composto da professionisti del mondo accademico e scientifico, dell’economia, dell’industria, del giornalismo, del cinema, delle istituzioni e dello sport.

Con MyMUSIC Giuseppe De Candia (Bisceglie) ha realizzato il suo sogno di giovane cantante: il brano Disperatamente Innamorati, dopo la performance live sul palco del Myllennium Award, vince la produzione del brano e la realizzazione del videoclip che passerà sul portale web RDS 100% Grandi Successi.

Mirko Cazzato (Lecce) vince con MaBasta il premio speciale per la categoria MySOCIALIMPACT, che premia la migliore idea d’impresa o startup ad alto impatto sociale sulla comunità: per lui, i servizi di consulenza e formazione del Premio Ashoka Italia. MaBasta è il movimento anti bullismo giovanile. È composto da sei azioni innovative utili a prevenire, contrastare e potenzialmente, debellare, ogni forma di bullismo e cyberbullissimo in età scolare.

Il Myllennium Award è patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell’Università e della Ricerca e dalla Regione Lazio. Vanta la medaglia di bronzo del Senato, onorificenza conferita a iniziative che si distinguono per spirito sociale, educativo e di alta rappresentatività.