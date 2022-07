Per cause di forza maggiore, la cerimonia del passaggio del martelletto del Rotary Club di Bisceglie, da Massimo Cassanelli a Francesco Dente, prevista per il 9 luglio, è posticipata a sabato 23 luglio 2022 alle ore 20.00, presso l’hotel Salsello.

Lo rende noto un comunicato diffuso dallo stesso club biscegliese.