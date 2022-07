Michele Gesuito è il nuovo allenatore del Don Uva Calcio

Il Don Uva ha un nuovo allenatore, è il barese Michele Gesuito.

Mister Gesuito può vantare un passato importante da calciatore: tra le sue esperienze più significative, per citarne alcune, gli anni in serie D a Bitonto, Locorotondo e Ravenna e la serie C nelle file del Nardó.

Nelle vesti di allenatore ha guidato il Bitritto in Promozione e il Cellammare nel post Covid.

“Mi ha piacevolmente sorpreso la proposta del ds Lorenzo de Gennaro, col quale in questi anni ci siamo più volte sentiti telefonicamente per confrontarci su situazioni calcistiche, sempre sui generis. – ha commentato Gesuito – Evidentemente il mio modo di fare calcio, di pensare al calcio, ha gettato le basi per il rapporto appena intrapreso”.

“Il mio ringraziamento va ovviamente a tutta la società, ma in particolar modo al ds il quale ha pensato a me come possibile allenatore del Don Uva Calcio, società che già conoscevo, con ottime referenze, organizzata e ben divisa nei ruoli, dove ognuno sa quel che deve fare. Questo rappresenta un’ottima base di partenza rispetto ad altre realtà” ha dichiarato il mister.

“Non nascondo il mio entusiasmo. E non vedo l’ora di partire per mettere a disposizione del gruppo il mio bagaglio tecnico, professionale e umano, maturato nei tanti anni sui vari campi, grazie al quale posso dire di conoscere bene le dinamiche dello spogliatoio. La speranza è che il nostro lavoro dia positività all’immagine del Don Uva, affinché possa risultare agli occhi di tutti ostica da superare, ma al tempo stesso ben voluta”.

“In bocca al lupo a voi, a tutto l’ambiente Don Uva, a noi tutti, con l’impegno e l’auspicio di raggiungere presto gli obiettivi prefissati dalla società” ha concluso il neo allenatore biancogiallo.