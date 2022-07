A Bisceglie scambio di giovani “Bride the gap”

Educare alla diversità e alla condivisione attraverso la protezione dell’ambiente e la convivenza di culture differenti.

È questo il focus principale di “Bridge the gap”, scambio di giovani promosso dall’Associazione InCo Molfetta Aps con il sostegno dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, responsabile dei fondi Erasmus+, capitolo gioventu’, per l’Italia.

Dal 30 giugno, per una settimana, lo youth exchange, nato nel 2019 fra i banchi della scuola secondaria “Battisti-Ferraris” di Bisceglie grazie alla Prof.ssa Germinario e posticipato per due volte causa pandemia Covid, ha visto coinvolti in città 32 giovani provenienti da Spagna, Italia, Norvegia, Moldavia e Armenia.

Il progetto parte da un’analisi dei bisogni in cui è emerso che la preoccupazione maggiore dei ragazzi è rivolta proprio all’ambiente e all’esclusione di giovani provenienti da altre culture a causa degli stereotipi.

Attraverso momenti di apprendimento non formale e l’utilizzo di strumenti come l’arte e la creatività è stato possibile ridurre questo “gap” di conoscenze e di percezione della realtà che si manifesta con la sottovalutazione del fenomeno dell’inquinamento e con l’ostilità verso le differenti culture data da una distorta narrazione del fenomeno migratorio.