La Diaz ingaggia il giovane francese Thomas Pina

La Diaz guarda ai giovani, ed in tale prospettiva annuncia l’ingaggio del francese Thomas Pina in vista della prossima stagione.

Pivot, classe 2004 nato a Borgo in Corsica, Pina ha cominciato a muovere i primi passi alla Pole France Futsal, una struttura nazionale di calcio a 5 che in Francia accoglie tutti i ragazzi dai 15 ai 18 anni formandoli con un allenamenti giornalieri. Il weekend, invece, il neo acquisto biancorosso ha giocato con L’USJ Furiani. Thomas Pina vanta presenze con la Nazionale giovanile transalpina, mentre nella passata stagione con il Furiani ha vinto la stagione regolare in Terza Divisione perdendo poi gli spareggi per accedere in Ligue 2.

“Devo confessare che avevo diverse proposte – dichiara Thomas Pina – ma cercavo un club che potesse darmi la possibilità di crescere ancora e farmi trovare pronto poi per la prima squadra e riuscire così a mantenere un posto nella Nazionale Under 19 francese. Con la Diaz è successo tutto rapidamente – confessa in chiusura Pina – ho capito che il club era davvero disposto a prendermi ed allora è stato facile accettare. Noi corsi siamo culturalmente molto simili agli italiani e questo ha aiutato nella decisione finale”.