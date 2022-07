Star Volley Bisceglie, è B2!

L’ufficializzazione da parte del consiglio federale ha posto il sigillo: la Star Volley Bisceglie parteciperà al prossimo torneo di Serie B2. La società nerofucsia è finalmente approdata al quarto campionato nazionale di pallavolo, quel punto di partenza agognato fin dalla fondazione del club, avvenuta peraltro nel corso della pandemia Covid.

«Non abbiamo mai nascosto l’intenzione di costruire, attraverso fondamenta solide, un’organizzazione in grado di sostenere l’impatto con il volley a livelli medio-alti ma finora il compimento di quel passo necessario, con l’uscita dalle categorie regionali, non ci era stato consentito da alcuni ostacoli regolamentari» hanno spiegato Salvatore Cortese e Andrea Montrone, i due fautori del progetto Star Volley. «La nostra dimensione iniziale era la B2 e finalmente potremo misurarci con questa categoria, con l’obiettivo di perseguire la crescita di tutto il movimento a Bisceglie, dando vita a un settore giovanile anche sulla scia degli entusiasmanti riscontri ottenuti con il minivolley, che ci hanno incoraggiato moltissimo» è quanto osservato dai due dirigenti.

Star Volley in B2 e con le idee chiare: «Abbiamo già compiuto scelte conseguenti al salto, da una guida tecnica adeguata e di esperienza alla composizione dello staff, oltre che a riguardo del roster da allestire: poter prendere parte a un campionato superiore ci ha reso molto più semplice operare sul mercato. Ambizioni? Avvicinare un numero sempre maggiore di biscegliesi alla pallavolo ed attirare anche pubblico dalle città vicine» hanno sottolineato Montrone e Cortese. I prossimi giorni saranno forieri di ulteriori novità sotto diversi punti di vista. Dal campo alla panchina, senza trascurare la scrivania, l’atmosfera in casa Star Volley Bisceglie è frizzante e non si vede l’ora di ricominciare. C’è il palcoscenico della pallavolo nazionale da calcare con grande fiducia, un pizzico di esperienza alle spalle maturata in queste due stagioni di rodaggio e tanta voglia di crescere ancora. Il futuro, per il club nerofucsia, è appena cominciato!