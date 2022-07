L’hotel Villa issa la bandiera internazionale della pace

Mezzo secolo fa i fondi agricoli che si affacciavano sulla ex strada statale 16, al confine tra Bisceglie e Trani, si presentavano costellati di trulli, alberi di d’ulivo molto produttivi e vigneti rigogliosi. Tutte caratteristiche tipiche della Puglia contadina. In quegli anni Sessanta in bianco e nero si cercava il lavoro e si viaggiava ad occhi aperti, con le ali della fantasia. Dall’altra parte del pianeta gli astronauti americani approdavano sulla Luna.

Al suono coinvolgente delle maracas e dei ritmi brasiliani, dopo un periodo movimentato nella gestione di noti locali da ballo a Gallarate, nell’hinterland di Milano, il giovane biscegliese Angelo Ruggieri maturò l’idea di rimettersi in gioco e di scendere ad investire in progetti nell’Italia meridionale, cioè in contro tendenza rispetto alle tante famiglie che emigravano da Bisceglie per andare a svolgere l’attività di fruttivendoli a Milano e dintorni. L’eclettico Angelo aveva visto bene, si fidò della fortuna che premia gli audaci e nel 1972, in uno dei suddetti fondi agricoli, realizzò ed inaugurò un’accogliente struttura che fungeva da albergo a largo raggio, detta “Music Hall”.

Divenne, quindi, uno dei pionieri dello sviluppo turistico e dell’accoglienza nel territorio.

La “marcia” dell’Hotel Villa, nato come elegante e confortevole punto di riferimento di tanti personaggi del mondo dello spettacolo, continua senza sosta.

Si vien rapiti dalla riservatezza e dai colori dei fiori che Angelo, con la sua Tina, amava oltre i limiti curandoli personalmente ed ogni giorno.

Un’altra geniale intuizione fu la realizzazione di un ampio tunnel stradale per collegare l’Hotel al campo sportivo interno, infrastruttura determinante per ospitare le squadre di calcio di serie A ed anche inferiori e la “nazionale”.

Sempre cordiale e disponibile con i suoi amici, Angelo fu anche attivo nel sollecitare il mondo politico ad impegnarsi per mostrare la città di Bisceglie sempre decorosa. A tal fine scese nel campo politico per presentare personalmente le sue proposte migliorative nell’igiene pubblica, nel verde e nella rete viaria. Fu eletto consigliere comunale, un’esperienza formativa che lo fece però tornare a tempo pieno nel suo Hotel, col supporto della sua famiglia. Nella speranza di seguire dall’alto la continuazione della sua opera.