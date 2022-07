Concerto “Visioni di Ieri e di Oggi“ dal Quintetto a corde AlterAzioni a Roma

L’Associazione AlterAzioni attiva protagonista della vita artistica e culturale della nostra Città e della nostra Regione, si prepara a partecipare a un evento straordinario presso il Museo Etrusco di Villa Giulia, a Roma. La notizia è che l’iniziativa vedrà protagonisti non solo AlterAzioni con la sua proposta artistica, ma l’intera comunità biscegliese rendendola parte attiva di un progetto di crescita teso a valorizzare la nostra città, contribuendo a un generale progresso del nostro territorio, della nostra città e della cultura che essa esprime nei diversi contesti. Lo scorso febbraio l’Associazione AlterAzioni, ha partecipato all’ Avviso Pubblico per Manifestazioni di interesse – Ed.2022, pubblicato dal Museo Etrusco di Villa Giulia, a Roma, finalizzato alla realizzazione di attività artistiche presso lo stesso Museo consapevole del grande prestigio che l’eventuale superamento del bando, avrebbe arrecato, non solo all’ Associazione AlterAzioni, ma all’intero territorio che essa rappresenta.

Con grande soddisfazione l’Associazione è risultata tra quelle vincitrici del bando e tra le pochissime a cui è stata riservata la possibilità di essere ospite delle Aperture Serali Estive del Museo Etrusco di Villa Giulia, venendo inserita nel calendario del Programma Estivo il prossimo 17 luglio, alle ore 20.30, con il Concerto “Visioni di Ieri e di Oggi“ presentato dal Quintetto a corde AlterAzioni, progetto musicale e letterario dedicato all’Italia e a quella “Italianità“ culturale che ha reso famoso il Bel Paese nel mondo nel corso del tempo. Tuttavia, questo pur importante risultato, non è stato l’unico conseguito con il superamento del bando, ad esso ne va aggiunto un altro ancora più importante che coinvolge i Comuni di Bisceglie e Minervino Murge, cui l’Associazione è legata fin dalla sua costituzione da antichi sentimenti di amicizia. Infatti il Museo Etrusco di Roma, per il tramite di AlterAzioni, ha offerto la possibilità di far entrare i due Comuni proposti, gli unici a Sud di Roma, in maniera totalmente gratuita, a far parte della Rete Nazionale TULAR RASNAL, promossa dallo stesso Museo, in virtù di questa convenzione la Comunità biscegliese e quella minervinese, sia i residenti in loco, che i residenti nella Capitale, avranno la possibilità di accedere al Museo di Villa Giulia con un biglietto scontato e inoltre, a tutti i visitatori del Museo Etrusco viene data la possibilità di visitare, con agevolazioni concordate, uno o più Musei Civici dei due Comuni interessati. Unico impegno richiesto quello della comunicazione sui siti cartacei e digitali degli stessi Comuni. Si tratta di una possibilità importante e prestigiosa per la nostra città che naturalmente, previa delibera del Consiglio Comunale, non potrà che arricchire ulteriormente le già importanti. offerte culturali per i due Comuni, i loro cittadini e, in una prospettiva più ampia, la nostra stessa Puglia. AlterAzioni con gioia ha accolto e incoraggiato questo risultato coinvolgendo anche il Comune di Minervino Murge, cui non solo l’Associazione, ma lo stesso Comune di Bisceglie è legato da sinceri e consolidati legami istituzionali, culturali e sociali.

Il prossimo 17 luglio presso il Museo Etrusco di Roma nel corso della Serata Evento di AlterAzioni, il Direttore Generale, dott. Valentino Nizzo, del Museo Etrusco di Villa Giulia siglerà con i due Sindaci, il Sindaco di Bisceglie, avv. Angelantonio Angarano e la Sindaca di Minervino Murge, prof.ssa Maria Laura Mancini, la convenzione Tural Rasnal , primo passo per formalizzare l’ingresso nella Rete Nazionale dei Musei, i primi e per il momento gli unici due Comuni a Sud di Roma coinvolti nell’iniziativa. La partecipazione alla Rete Museale che nasce con la Convenzione Tural Rasnal costituisce un ulteriore passo in avanti per rispondere a quella vocazione turistica e culturale cui siamo chiamati e a cui tutti noi, così come l’Associazione AlterAzioni, ha ritenuto di dover rispondere, in uno spirito di cittadinanza attiva e partecipata, pronta a promuovere e sostenere con le proprie attività artistiche, i territori di suo più immediato riferimento.

Tutti i cittadini che lo desiderassero potranno assistere alla serata del 17 luglio che prevede la partecipazione gratuita all’evento compreso nel biglietto d’ingresso e la visita al Museo Etrusco al costo eccezionale di 3 euro. L’Associazione AlterAzioni si rende disponibile a raccogliere adesioni per quanti vorranno partecipare alla serata raggiungendo Roma con un Autobus