Il bar scalo si tinge di mille colori con le drag queen Idra e Raven voice

Il Bar Scalo in occasione dei 40 anni di attività ha dato vita al MASKARA SHOW, un aperishow sul porto di Bisceglie con Andrea D’ambruoso RAVEN VOICE & Enzo Catanzaro IDRA POISON. Gli eventi sono andati in scena davanti al noto locale biscegliese sulla nota via La Spiaggia. La burrosa Raven Voice con la sua voce flautata, e Idra Poison con le sue sensuali hanno dato vita a irresistibili sketch comici, canzoni e cabaret.

“Il risultato si è rivelato uno spettacolo eccezionale e godibile di assoluto gradimento – spiega Vincenzo Pellegrini, figlio del titolare Pasquale del Bar Scalo – che ormai, è amato ovunque ed è divenuto tra i più ricercati anche in molti altri locali biscegliesi. Le drag queen, grazie alle loro gag e irresistibili performer non soltanto non deludono mai ma riescono sempre a stupire un po’ di più”.

Vincenzo continua – “Per me è stato molto importante organizzare queste due serate che mai nessuno ha fatto a Bisceglie sul Porto per abbattere tanti pregiudizi che ci sono sull’ arte drag queen e per sensibilizzare e lanciare messaggi contro l’omofobia. Siamo liberi di essere ciò che siamo e vogliamo e nessuno ci deve giudicare. Siamo uguali agli altri Ed è sempre AMORE. Sono stato contento che c’è stato molto pubblico che si è divertito tantissimo con noi in queste serate. Ha ballato ha riso ha applaudito. Dal più anziano al più giovane. E i miei amici drag queen IDRA e RAVEN VOICE sono molto brave nel loro lavoro in questa meravigliosa arte. Bisceglie aveva bisogno di questo perché noi dai anni lottiamo per capire a tutti che siamo uguali a tutti gli altri non siamo DIVERSI e vogliamo essere amati e rispettati come tutti”.

Il pubblico ha assistito alla performance divertito, ballando e interagendo con le drag queen che hanno trasmesso non solo un grandissimo senso di spettacolo ma anche una grande sensazione di libertà per passare messaggi importanti come l’inclusione, l’accettazione delle diversità e la rottura di certe convenzioni legate al mondo dello spettacolo.