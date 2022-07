Fata: «Vaccinazioni anti-Covid, esortiamo l’amministrazione a garantire spazi idonei»

La recrudescenza dei contagi da Covid, anche sul nostro territorio, è purtroppo un dato di fatto. La coalizione civica a sostegno della candidatura di Vittorio Fata a Sindaco di Bisceglie, anche a seguito delle numerose sollecitazioni giunte in questi giorni nel corso delle attività di ascolto della cittadinanza, ritiene fondamentale, in questa fase, che l’amministrazione comunale agisca preventivamente.

Pur riconoscendo i limiti oggettivi di competenza del Comune e senza in alcun modo voler interferire su decisioni che attengono alle autorità sanitarie, esortiamo il primo cittadino Angelantonio Angarano ad intervenire pubblicamente, oltre che nelle sedi opportune, fornendo una chiara disponibilità di strutture idonee e adeguate allo svolgimento delle vaccinazioni nel caso – abbastanza probabile – in cui si dovesse rendere necessaria un’accelerazione delle procedure. Riteniamo molto utile, in questo periodo di “calma apparente”, una pianificazione anticipata e dettagliata delle strategie da adottare nell’eventualità in cui si dovesse verificare l’esigenza di sottoporre al richiamo vaccinale un numero consistente di cittadini biscegliesi (non solo over 60) nel breve volgere di alcune settimane.

L’invito che pertanto rivolgiamo all’amministrazione, con senso di responsabilità e costruttività, è ad adoperarsi per quanto dovuto e al tempo stesso a comunicare tempestivamente con la cittadinanza. Su questo tema concreto e delicato, che riguarda la salute dei biscegliesi, siamo particolarmente disponibili all’interlocuzione e al dialogo, con proposte di natura logistica e organizzativa, nell’interesse esclusivo dei cittadini.