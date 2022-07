Nuova Accademia Orfeo: Summer Show 2022

Nuova Accademia Orfeo di Vanna Sasso

Domenica 10 luglio si è svolto presso il teatro mediterraneo di Bisceglie l’evento di fine anno della Nuova Accademia Orfeo di Vanna Sasso ormai giunto alla sua 13esima edizione.

Il summer show è ormai da anni un evento in cui i giovani studenti delle diverse discipline insegnate in questa “casa della cultura e della musica” hanno la possibilità di mettersi in gioco, testando la propria capacità di gestione e controllo tecnico al fronte dell’emozione che il pubblico del teatro mediterraneo da sempre trasmette. Capitano della immensa nave Vanna Sasso, cantante pianista e vocal coach affiancata dall’insostituibile Lisa sasso, cantante, vocal coach e braccio destro.

Gli allievi preparati dagli eccellenti insegnanti si sono alternati in performance canore e strumentali dai più piccoli di soli 4 anni, in rappresentanza del corso di propedeutica alla musica, agli adulti, uno per tutto Vito al suo debutto a soli 74 anni; a testimonianza che non c’è alcun limite al raggiungimento dei nostri sogni se non la nostra determinazione. In apertura Vanna Sasso, ringraziando tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento, ha voluto ricordare la giovane Marika Lafranceschina ex studentessa dell’Accademia, volata in cielo recentemente a causa di un brutto male. Un lungo e commosso applauso ha spontaneamente unito tutto il pubblico presente. Le band dal vivo dei giovani strumentisti supportati dai maestri Roberto Marasciuolo (Piano e batteria), Riccardo campana (chitarra, ukulele) hanno eseguito brani dei Maneskin e Rkomi. Le voci dei cantanti, dai meno ai più esperti, hanno trasmesso emozioni e tutta la passione che la musica può dare alla vita di ciascuno. Osservando gli studenti di questa Accademia si percepisce la voglia di imparare, la serietà e l’umiltà di fare musica in primis per se’ stessi e poi per donare agli altri il proprio messaggio, la propria esperienza. Tra le esibizioni doveroso citare la performance densa di significato e contro ogni pregiudizio portata in scena da Gianluigi Belsito, attore professionista, con l’ausilio del giovane attore Antonio Quercia.

Altro momento emozionante quello proposto dalla voce della piccola Giorgia coreografato da Grazia Di Pinto per le sue ragazze della New dance academy sulle note di “cielo dammi la luna” anticipazione di un evento che avrà luogo sabato 16 luglio presso il teatro mediterraneo per omaggiare Antonio Caggianelli in uno spettacolo in suo onore al quale la stessa Vanna Sasso, sua insegnante di canto, parteciperà con un personale ricordo.

Tanti i talenti, da Alessandro e Andrea nella band di “beggin” a Thomas Sara e Mauro in “torna a casa”, dalla voce graffiante di Adriana con la struggente “che sia benedetta” , alle esplosive Simona e Carmen con “no more tears”… l’omaggio a Battiato di Adriano con il suo “centro di gravità permanente” ha coinvolto tutti, così come le voci soavi di Cinzia e Rita, rispettivamente in “o forse sei tu “ di Elisa e “del Verde” di Cremonini. Rock e coinvolgenti Laura con “sognare sognare” e Lucrezia con “bum bum” hanno fatto cantare tutto il pubblico.

Tra le potenti voci biscegliesi è doveroso citare quella di Annamaria con “can take my eyes of you “. Tra le belle voci in rassegna non passano certo inosservate quelle meravigliose di Noemi e Annalisa che hanno chiuso la serata con un frizzante e spiritoso mix di “chimica e ciao ciao”, mettendo in risalto estensione, padronanza e autoironia. Annalisa in arte Deva sarà presente al Sovereto festival con un omaggio a Mia Martini. Impossibile citarle tutte, ma sono state davvero performance emozionanti e curate nei dettagli.

La presidente Vanna Sasso ha dato poi appuntamento al prossimo anno, ringraziando i collaboratori non presenti (Michela de Nozza , Elisabetta de Magis, Max Zaza, Sara Simone) tutti i partecipanti e le famiglie che da oltre 13 anni seguono la musica e l’arte all’interno della Nuova Accademia Orfeo in via Puccini 5, qui a Bisceglie.