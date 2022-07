L’OltreSport trionfa nel torneo “Salvatore Bagnale” a Matera

Asd OltreSport

E’ maturato sul rettangolo del PalaSassi di Matera l’atteso riscatto sportivo dell’Asd OltreSport. Domenica scorsa, infatti, la compagine tranese di powerchair football si è aggiudicata con pieno merito la prima edizione del torneo “Salvatore Bagnale”, quadrangolare predisposto dall’Aias Pegaso Matera e a cui hanno preso parte anche il team Liberi di Sognare Napoli e la Salento Wolves. Un rigore trasformato nel cuore del primo tempo dall’esperta Anita Pallara ha regalato alla squadra rossoblu del presidente Sante Varnavà il prezioso successo in semifinale a spese del Liberi di Sognare, bissato nel match decisivo per l’assegnazione del torneo con un rotondo 7-0 sui padroni di casa del Matera. Nella circostanza capitan Donato Grande ha realizzato una tripletta ed è stato accompagnato nel tabellino dei marcatori dal baby Vito Giacò (classe 2011, doppietta e premio quale miglior giovane della manifestazione), Claudio Albanese e Anita Pallara. Non meno significativo il contributo offerto in campo dagli altri atleti dell’OltreSport Ilaria Mesaroli (insignita come miglior portiere), Donato Ventura, Alessandro Sergio e Alessandro Ferri.

“L’obiettivo prioritario di dare continuità alle sensazioni positive già emerse nel precedente quadrangolare di Roma, malgrado le sconfitte rimediate nella Capitale, è stato centrato appieno – commenta l’allenatore Domenico Di Gennaro – . Il gruppo si è distinto per coraggio, carattere e determinazione lottando su ogni pallone. Quella di Matera è stata una tappa importante per misurare la personalità di molti nostri ragazzi e i riscontri sono stati davvero incoraggianti. Abbiamo incrociato in semifinale il Napoli, principale favorito al successo e reduce dal brillante secondo posto di Roma, eppure siamo stati bravi ad assumere le redini del gioco legittimando il vantaggio e sfiorando il raddoppio. Non siamo andati mai in difficoltà, neppure nella ripresa, conservando un atteggiamento compatto e lucido. E’ essenziale per l’intera famiglia di OltreSport aver recuperato la mentalità vincente dopo gli stop di Jesolo e di Roma, inoltre siamo estremamente felici dell’esordio con doppietta del piccolo Vito Giacò, sul quale riponiamo tanta fiducia per il futuro”.

Nelle restanti settimane di luglio l’Asd OltreSport proseguirà con impegno e costanza le sedute di allenamento in palestra, preludio alla pausa agostana.