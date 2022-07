Spina: «Maggioranza assente, sulla Tari brutta figura di Angarano»

«Che brutta figura: Angarano “confessa” con l’assenza della sua maggioranza di aver mentito spudoratamente allorquando ha dato la colpa dei ritardi sulla delibera Tari alle opposizioni». È quanto afferma il consigliere di opposizione Francesco Spina all’indomani del consiglio comunale saltato per mancanza del numero legale.

«Quinto consiglio comunale sulla Tari 2022 fallito dalla svolta – prosegue Spina – la maggioranza diserta per l’ennesima volta la seduta, senza alcun rispetto per i cittadini presi in giro da Angarano che aveva dato la colpa dei ritardi a Spina, offendendolo in preda a una crisi di nervi nell’ultimo consiglio comunale. Ora Angarano attaccherà se stesso guardandosi allo specchio o se la prenderà di nuovo con l’opposizione inveendo contro il sottoscritto per l’ennesima “buca” della sua maggioranza?»