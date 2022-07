Finanza a piccoli passi per i giovani presso Castello Svevo Angioino di Bisceglie

Classe pensante

L’evento Finanza a Piccoli Passi, organizzato dall’associazione Classe Pensante, punta a sensibilizzare i giovani sulle tematiche economiche ad oggi ancora poco trattate e prese in considerazione specialmente in età adolescenziale. Oltre alla sensibilizzazione l’evento mira a creare rete tra i giovani puntando a uno scambio di idee e pareri riguardanti queste tematiche L’evento avrà come relatori i ragazzi di 3 Finance, il progetto nasce dall’iniziativa di tre amici – Mattia, Lorenzo e Mathias – appassionati di finanza, ancor prima che studenti di economia, con in mente un obiettivo particolarmente ambizioso: avvicinare i giovani alla materia economica-finanziaria mediante la divulgazione di alcune nozioni di base, fornendo pareri personali in merito agli investimenti. Inoltre, uno dei tre ragazzi fondatori ( Lorenzo detto Lollobaroque ) si distingue per la sua popolarità sui social con i suoi 700 Mila follower su Tik Tok, vanta un bacino d’utenza davvero non indifferente. Conoscere e gestire il denaro è fondamentale nella società moderna, l’educazione finanziaria dovrebbe essere materia di studio scolastica.

L’evento si terrà giovedì 14 luglio dalle ore 17.30 e si concluderà con un piccolo rinfresco, che sarà utile per conoscere meglio i ragazzi di 3 Finance.