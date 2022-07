Presentato dall’avv. Rosa la Forgia il racconto di Sara Ben Brahim “Fiorire al Mondo”

letture allo Sporting Club letture allo Sporting Club

Lo Sporting Club di Bisceglie rinasce sotto la presidenza dell’Avv. Antonio Belsito e strizza l’occhio ad iniziative culturali e artistiche di vario genere.

Tra le altre manifestazioni, la tre giorni di libri, musica e arte che ha avuto inizio ieri, vede protagonisti numerosi scrittori locali.

Gli autori presentano le loro ultime opere ed ogni presentazione sarà accompagnata da esibizioni musicali di rinomati artisti locali.

Durante l’evento, che vedrà la partecipazione degli attori della Associazione COMPAGNIAUREA, saranno esposti quadri d’autore a cura di Franco Preziosa.

“Dopo anni in cui di libri e cultura si è parlato soprattutto online e in streaming, in cui le stesse librerie e case editrici hanno spostato online reading e presentazioni, possiamo riprendere ad organizzare in presenza le nostre rappresentazioni.

Abbiamo così riunito presso lo Sporting Club di Bisceglie numerosi autori e artisti locali in una rassegna di 3 giorni che ci auguriamo possa rappresentare la prima di numerose, future edizioni” ha commentato il consigliere Sporting Rosa la Forgia.

Tra gli illustri ospiti che hanno preso e prenderanno parte all’evento, l’Avv. la Forgia ha dialogato nella prima giornata con Sara Ben Brahim, vincitrice del Premio Speciale Giuria Popolare del Concorso letterario nazionale Lingua Madre, incontro introdotto dal consigliere Domenico Di Pierro e accompagnato dalle note di Iryna Mykithyn, sedicenne Ucraina trasferitasi nella nostra città a causa della guerra.

Sempre l’Avv. la Forgia dialogherà oggi, alle 18.30, con Zaccaria Gallo, che ha ottenuto, tra gli altri riconoscimenti, il 1° premio al concorso letterario Padus Amoenus del 2002 e nel 2003 il secondo posto allo stesso concorso.