Presentato il libro “Lettere al Direttore. 1940-1970” a cura di Alessandra e Marcella Di Gregorio

Circolo Unione

E’ stato presentato mercoledì 13 luglio nei saloni del Circolo Unione di Bisceglie il libro “Lettere al Direttore. 1940-1970” a cura di Alessandra e Marcella Di Gregorio. La pubblicazione è stata realizzata nell’ambito delle celebrazioni del centenario dell’Opera don Uva, e raccoglie alcune delle lettere inviate dai pazienti e dai loro familiari al dottor Girolamo Di Gregorio, direttore dell’ospedale psichiatrico in quei 30 anni.

L’iniziativa, che fa seguito alla mostra allestita al Museo Diocesano dal 24 maggio al 3 luglio, fortemente voluta dal neo presidente del Circolo Donato De Cillis, ha l’obiettivo di far conoscere, attraverso lettere, documenti, fotografie, la realtà della Casa Divina Provvidenza che, in quel periodo, segnò profondamente la vita economica, sociale, culturale della nostra città. Un omaggio alle idee innovative e inclusive del fondatore, don Pasquale Uva, nonché alla professionalità del personale medico che vi operava. «Sono lettere ricche di emozione e gratitudine. Con esse abbiamo voluto dare dignità e vita a storie senza tempo, perché da sempre, allora come ora, l’uomo ha avuto bisogno di ascolto e di aiuto da parte dei suoi simili» hanno spiegato gli organizzatori.

Durante l’evento sono intervenuti il Sindaco Angelantonio Angarano e Donato Donnoli, Past Governor del Distretto Rotary 2120. L’attore Gianluigi Belsito e l’ass. Loredana Bianco hanno letto alcune delle lettere a cura di Gianluigi Belsito. L’iniziativa è stata organizzata dal Circolo Unione, in collaborazione con Rotary Club Bisceglie, Museo Diocesano e Universo Salute Opera Don Uva, col patrocinio morale del Comune.

La presenza della nipote Silvia, ha reso commovente il commento finale sul contenuto delle lettere e sulla umanità di Nonno Girolamo. L’evento ha è stato coronato da un pubblico numeroso e commosso.