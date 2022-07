Angarano : “Approvate le tariffe Tari 2022

Angelantonio Angarano

Angarano, al termine del consiglio comunale ha precisato: “Abbiamo approvato in consiglio comunale le tariffe Tari 2022 che determineranno una diminuzione della tariffa per le utenze non domestiche e la faranno restare sostanzialmente stabile per le utenze domestiche.

Dopo settimane di strumentalizzazioni, calunnie e menzogne, la discussione sulle tariffe è terminata con due consiglieri comunali di opposizione in aula. Chi più di tutti, ergendosi falsamente a paladino dei cittadini, aveva cercato di impedire in ogni modo l’approvazione delle tariffe 2022 per i propri tornaconti politici personali, ben sapendo che andassero nell’interesse pubblico e non propiziassero nessuna stangata, ha abbandonato l’aula. Ogni altro commento è superfluo.

Andiamo avanti per la nostra strada, cercando di fare sempre il meglio per il bene comune e per gli interessi dei cittadini.

Ringrazio i consiglieri di maggioranza e la squadra di governo che ancora una volta hanno mostrato serietà e coerenza.

Un ringraziamento altresì ai dirigenti e funzionari comunali per il loro lavoro professionale e puntuale”.