Angarano: “Consegnate le magliette celebrative della bandiera blu”

Consegna magliette bandiera blu

Angelantonio Angarano “Stamattina abbiamo consegnato le magliette celebrative della bandiera blu all’Unità di Raccolta Sangue dell’ospedale di Bisceglie insieme alla Direttrice Sanitaria del “Vittorio Emanuele II”, Dott.ssa Pierangela Nardella, al Responsabile del Dipartimento di Medicina Trasfusionale Asl Bt, Dott. Eugenio Peres, ai presidenti di Avis e Fratres Bisceglie, rispettivamente Patrizia Ventura e Mauro Pedone.

Abbiamo pensato che le t-shirt potessero essere un piccolo premio per incentivare le donazioni in questo periodo estivo che spesso coincide con una carenza di sangue. Un modo per sensibilizzare alla donazione di questo bene così prezioso, un atto di generosità e sensibilità che permette di affrontare interventi chirurgici e affrontare malattie che richiedono numerose trasfusioni.

Grazie al Consigliere Ciccio Carelli, instancabile sostenitore della donazione di sangue, che è stato promotore di questa bella iniziativa, cui hanno partecipato anche la consigliera regionale Debora Ciliento e la consigliera comunale Pasqua Pasquale.

Un ringraziamento agli imprenditori Felice Gemiti e al Conte Onofrio Spagnoletti Zeuli che hanno omaggiato le magliette alla Città. Insieme abbiamo deciso di usarle per fini sociali, unendo promozione del territorio a solidarietà.

Avevamo infatti già devoluto una parte di magliette ai centri diurni di Bisceglie, alle comunità e realtà del terzo settore che si occupano giornalmente di fragilità e disabilità, prendendosene cura.

Anche attraverso questi piccoli gesti si fa comunità e cresciamo insieme”.