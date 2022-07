Domenica 17 luglio torna la “Scellerata Regata – Trofeo Alfredo Di Clemente”

Scellerata Regata

Tra gli appuntamenti di maggior prestigio e tradizione del panorama velico del territorio, capace di coniugare il sano agonismo a momenti di socializzazione e di spensieratezza, torna domenica 17 luglio la “Scellerata Regata”, competizione ospitata nelle acque antistanti il porto turistico di Bisceglie.

L’affascinante kermesse è organizzata dal locale Circolo della Vela presieduto da Antonio De Angelis, in piena sinergia con Bisceglie Approdi Marina Resort e con il patrocinio del Comune di Bisceglie. Riservata alle imbarcazioni di classe libera (nelle diverse categorie), ORC e multiscafi, la manifestazione è inserita nel “Trofeo degli Squadroni”, circuito che coinvolge diversi circoli – da Manfredonia fino a Bari – con il sostegno del Comitato VIII Zona della Federazione Italiana Vela. Le imbarcazioni in gara (partenza fissata alle 11.00) si contenderanno inoltre il prestigioso trofeo intitolato ad Alfredo Di Clemente, socio fondatore del Circolo della Vela di Bisceglie scomparso nel 2015 e particolarmente affezionato all’aggettivo “scellerato” che caratterizza la manifestazione nell’accezione più scanzonata del termine.

“Si torna dopo lo stop causato dalla pandemia, non vediamo l’ora di goderci uno spettacolo che si preannuncia suggestivo e che verrà apprezzato da molti appassionati e curiosi lungo la litoranea – sottolinea il presidente del Circolo della Vela, De Angelis – . E’ prevista la partecipazione di oltre venti barche in rappresentanza di diversi circoli della Bat, delle province di Bari e di Foggia. A tal riguardo ci piacerebbe ospitare gli equipaggi fin dalla giornata di sabato all’interno di Bisceglie Approdi Marina Resort, struttura sempre più completa e all’avanguardia mirabilmente amministrata dall’ingegner Nicola Rutigliano. Puntiamo inoltre ad accogliere in totale sicurezza persone con disabilità che svolgono attività veliche, nei confronti delle quali mettiamo a disposizione le opere realizzate e recentemente inaugurate proprio nel porto turistico affinché si possa rafforzare il concetto legato allo sport per tutti e all’accessibilità totale del porto stesso”.

Al termine della “Scellerata Regata” si procederà con la cerimonia di premiazione presso la darsena nord-ovest. Main sponsor della manifestazione è Pedone Ferramenta.