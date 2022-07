Luca De Ceglia naviga nel mare della verità

Luca De Ceglia

È stato presentato nella prima rassegna “Lettura ed Arte” organizzata dallo Sporting Club di Bisceglie presso la sua sede sociale, il percorso narrativo compiuto finora dallo scrittore e giornalista Luca De Ceglia, uno degli ospiti di spicco dell’evento culturale. Una novità è stata annunciata dal moderatore avv. Valerio Belsito, ovvero l’uscita di un cofanetto che contiene i 4 romanzi, realizzato dalle edizioni Secop di Corato: Due Millimetri di verità (2013); Non ho più tempo (2014): Belli di notte (2016); L’ultima donna della Salicornia (2018).

Con le storie ideate da De Ceglia si viaggia in un mondo variegato di valori ma anche di trasgressione, di tradizioni e di personaggi diventati familiari a centinaia di lettori. Ma soprattutto si viene catapultati nel passato senza abbandonare il presente, si incontra la Storia “de visu”. Nella piacevole serata ricca di curiosità sono stati proiettati i booktrailer che hanno accompagnato l’uscita di ogni suo libro: dalla duplice presentazione nel Salone Internazionale del Libro di Torino con Due millimetri di verità e Non ho più tempo (romanzo apprezzato con una lettera dal giornalista Gramellini), piazzatosi al 1° posto conquistato nel “Festival nazionale di booktrailer” a San Miniato” in Firenze, tra duecento partecipanti.

E poi è affiorata l’emozione di essere approdato con “Belli di notte” nella semifinale del “Campiello” a Padova, prima della cinquina vincitrice in cui la selezione si fa più stretta. Questo libro consacra le ricerche sui templari in loco e porta alla luce un labirinto di pietra che era stato collocato nel campanile dell’abbazia di Sant’Adoeno per preservarlo dai saccheggi. Si finisce poi sul sentiero della salicornia, una specie di asparago di mare che cresce sotto una delle torri costiere pugliesi, avanposto per fronteggiare e prevenire l’invasione dei turchi nel ‘500. In appendice a quest’ultimo romanzo l’argomento sulle torri costiere diviene un documento di studio e di approfondimento. De Ceglia recentemente ha ricevuto a Lecce il prestigioso “Nobel del Sud” riconoscimento attribuito nella ricorrenza della morte di Dante, per il prezioso contributo dato alla Letteratura.